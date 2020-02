OSS 117 : Jean Dujardin annonce la fin du tournage et dévoile la date de sortie du film

Dix ans après la sortie de "Rio ne répond plus", le tournage du troisième volet d'OSS 117 a démarré en novembre dernier avec, derrière la caméra, Nicolas Bedos, successeur de Michel Havazavicius. En exclusivité, nos confrères d'Europe 1 ont assisté au tournage du film. Sur place, ils ont pu recueillir les premières confidences de Jean Dujardin qui incarne le célèbre agent. "Déjà dans le second film, l'époque avait évidemment changé et pas lui. Là, ça se confirme. Décidément, il ne changera pas. Et je pense qu'on a envie qu'il ne change pas, d'ailleurs. C'est un colon français, sûr de lui, qui ne fait qu'enfiler les clichés et on s'en amuse", a-t-il dit.

Ce nouveau volet "traitera de la Françafrique et du néocolonialisme, dans les années 1980", ont précisé nos confrères. "C'est un film très à charge", leur a expliqué Nicolas Bedos. "C'est très intéressant parce que je suis fils de pied noir. L'antiracisme, le racisme... Ce sont des réflexions dans lesquelles j'ai baigné. Le film parle de tout ça : du paternalisme des blancs dans la Françafrique des années 1980 (...) C'est le travail de l'humour de s'emparer de ces sujets-là parce que sinon, on va se faire chier", a-t-il poursuivi.

Tout au long de leur séjour au Kenya, Nicolas Bedos et Jean Dujardin ont partagé des clichés du tournage de "OSS 117 : alerte rouge en Afrique Noire". Ainsi, le réalisateur a dévoilé sur Instagram une vidéo des coulisses du long-métrage, ainsi que plusieurs clichés.

Alors que Pierre Niney participe lui aussi au projet, le mari de Nathalie Péchalat a fait une grande annonce ce mardi 11 février sur ses réseaux sociaux. En légende d'un cliché sur lequel il prend la pose aux côtés du staff du film, l'acteur oscarisé a fait savoir que le tournage était terminé. Il en a aussi profité pour dévoiler la date de sortie du long-métrage. "Quel tournage encore... Merci Cédric, Tina et Julien !!! Je vous aime #equipeenor #staff #maquillagecoiffure #habillage #tournage "kenya #oss117. Sortie le 3 février 2021", a-t-il posté. Les fans vont devoir s'armer encore d'un peu de patience pour découvrir ce troisième volet.

Par Non Stop People TV