OSS 117 : Nicolas Bedos dévoile l’affiche du prochain film

Il aura fallu attendre plus de dix ans avant de découvrir un nouveau volet de la saga OSS 117. Et après Michel Hazanavicius, c’est Nicolas Bedos qui a été choisi comme réalisateur et Jean Dujardin va reprendre son célèbre rôle de l’agent secret découvert en 2006. Très discret depuis le début du tournage du long-métrage, Nicolas Bedos avait fait des confidences au Festival de Cabourg en juin dernier en expliquant ce qu’il avait apporté dans ce film : "Une certaine forme de témérité, il y a quelque chose d'un petit peu frondeur dans ce projet. C'est gonflé, ça fait un peu peur et j'ai passé quand même deux, trois années de ma vie à la télévision à me faire un peu peur et donc je me fais un peu peur comme avant. J'ai fait des films qui sont beaucoup plus sentimentaux, qui sont un peu plus doux. Là, j'ai pu mélanger les chroniques et le cinéma un peu dans cette histoire, donc ça repose un peu".

Rendez-vous le 3 février 2021

C’est le 3 février prochain que les fans de la saga vont pouvoir découvrir ce troisième volet très attendu. Et pour faire patienter les fans, Nicolas Bedos a décidé de faire une surprise en dévoilant il y a quelques heures sur Instagram un nouvel aperçu d’"Alerte rouge en Afrique noire", avec l’affiche officielle du long-métrage. Quelques mois avant de découvrir le film, Nicolas Bedos avait révélé le synopsis de ce troisième volet dans une interview pour le magazine Première : "Il [Hubert Bonisseur de la Bath] est allé sauver un régime de la Françafrique dans les années 1980 et aider le président à prendre le dessus sur les rebelles. C'est un mauvais combat. Et il va le perdre".

Par Alexia Felix