Pamela Anderson heureuse, elle s’est mariée en secret

Pamela Anderson est de nouveau une femme heureuse et épanouie. Alors qu’elle se faisait très discrète depuis la fin de son histoire d’amour avec le footballeur français Adil Rami, Pamela Anderson a surpris tout le monde ce lundi 20 janvier en annonçant dans le Hollywood Reporter qu’elle s’est mariée avec le producteur Jon Peters, un ancien petit ami qu’elle a fréquenté dans les années 1980. Les deux tourtereaux se sont retrouvés il y a plusieurs mois, mais ont préféré garder secrète leur relation : "Pamela n'a pas encore réalisé son potentiel en tant qu'artiste. Elle doit briller, pour de vrai. Il y a tellement plus chez elle que ce que l'on voit au premier abord - sinon je ne l'aimerais pas autant. Il y a des belles femmes partout. J'aurais pu choisir n'importe laquelle, mais - pendant 35 ans - je n'ai voulu que Pamela. Elle me rend fou - dans le bon sens du terme. Elle m'inspire. Je la protège et je la traite comme elle doit l'être", a confié Jon Peters au Hollywood Reporter.

Nouvelle vie pour Pamela Anderson

De son côté, Pamela Anderson a fait savoir son bonheur dans le média américain : "Jon est un des premiers mauvais garçons de Hollywood. Je l'aime comme un membre de ma famille. Sa vie me faisait peur. C'était trop pour une fille comme moi. Maintenant que j'ai vécu, je me rends compte qu'il a toujours été là pour moi. Il ne m'a jamais laissée tomber. Je suis prête et il est prêt. Nous nous comprenons et nous nous respectons. Nous nous aimons à l'infini. Je suis chanceuse, la preuve que Dieu a bel et bien un plan". Pour Pamela Anderson, il s’agit de son cinquième mariage. Entre 1995 et 1998, l’actrice était mariée à Tommy Lee, le père de ses deux fils, puis en 2006 elle a dit oui à Kid Rock. Elle a par la suite épousé deux fois Rick Solomon. Entre 2017 et 2019, Pamela Anderson a fréquenté Adil Rami, mais l’actrice a brutalement quitté le footballeur en juin dernier après l’avoir l’accusé de violence et surtout de mener une double vie.

Par Alexia Felix