Pamela Anderson mariée : l'actrice a épousé son garde du corps Dan Hayhurst

A 53 ans, Pamela Anderson vient de se marier pour la cinquième fois ! De 1995 à 1998, la bombe canadienne a été mariée Tommy Lee, batteur du groupe Mötley Crüe qui est aussi le père de ses deux fils Brandon, 24 ans et Dylan, 23 ans. En 2006, elle épouse le chanteur Kid Rock et les noces ne durent que quelques mois. Vient ensuite un mariage avec Rick Salomon en 2007... qu'elle fera annuler en 2008. On lui prête ensuite plusieurs idylles dont une notoire avec le footballeur français Adil Rami. Une histoire d'amour de deux ans qui a pris fin en 2018 après que l'actrice d'Alerte à Malibu ait accusé le sportif de violences conjugales...



Quelques mois après sa rupture avec Adil Rami, en janvier 2020, Pamela Anderson épousait le producteur Jon Peters avant d'annoncer leur séparation seulement douze jours plus tard ! Moins d'un an après cette union express, Pamela Anderson a sauté le pas à nouveau. Le 24 décembre 2020, la jolie blonde a dit "oui" à son garde du corps Dan Hayhurst.

Un mariage intime à Noël

Plus heureuse que jamais, Pamela Anderson a confirmé son mariage au Daily Mail et s'est confiée sur la cérémonie, qui s'est voulue "intime"et qui s'est déroulée sur le terrain de sa maison de Vancouver, au Canada. "Je suis exactement là où je dois être, dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment. Je me suis mariée sur la propriété que j'ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans, c'est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Je suis amoureuse. Nous nous sommes mariés la veille de Noël avec la bénédiction de nos deux familles, tous ceux que nous connaissons sont heureux pour nous" a affirmé l'actrice.



Comme l'avait expliqué un de ses proches à People, l'histoire d'amour entre Pamela Anderson et son garde du corps a commencé durant la crise sanitaire. "Elle est très heureuse. Et ils ont été ensemble pendant toute la pandémie. Elle est super heureuse et il l'aide à réparer sa maison sur l'île de Vancouver" pouvait-on lire en septembre 2020. Un autre proche avait fait état de la love story entre la comédienne et l'homme qui est âgé d'une quarantaine d'années : "Un vrai homme, enfin. Il sait comment la gérer. C'est très cool à voir. Elle est complètement à l'aise et ils ne sont jamais hors de vue l'un de l'autre". Enfin, Pamela a tenu à montrer à quel point elle est heureuse : "Tous les jours, nous sommes en lune de miel !".

Par E.S.