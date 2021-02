Pamela Anderson : son étonnante interview depuis son lit avec son nouveau mari

Son mariage le 24 décembre 2020 avec son garde du corps, Dan Hayhurst, avait de nouveau créé la surprise. Moins d’un an après son mariage express avec le producteur Jon Peters, Pamela Anderson s'est mariée pour la cinquième fois lors d'une cérémonie intime. Après ses unions avec Tommy Lee, batteur du groupe Mötley Crüe, le chanteur Kid Rock et Rick Salomon en 2007, la star d’Alerte à Malibu semble aujourd’hui épanouie avec son mari âgé d'une quarantaine d'années. Près de deux mois après son mariage, Pamela Anderson s'est confiée sur son couple dans l'émission britannique "Loose Women" ce vendredi 19 février. En toute décontraction, la star a donné son interview avec Dan Hayhurst depuis leur lit.

Une interview étonnante

Pamela Anderson est revenue sur sa rencontre avec l'ancien constructeur dans le bâtiment qui l'avait aidé à rénover sa maison sur l'île de Vancouver. "Il travaillait ici, et je suis restée coincée ici pendant la COVID. Et nous sommes restés ensemble, et nous sommes toujours coincés ensemble", a confié la jeune mariée avant d'ajouter sur sa propriété : "Et maintenant, c'est tout simplement magnifique. J'ai rénové toutes les cabines, nous installons un quai. C’est une magnifique propriété. Et Dan et ses enfants vivent ici aussi". Avec son nouveau mari "normal", Pamela Anderson a confié qu'il lui permettait de travailler sur "ses démons" : "C’est le genre de gars que j’aurais probablement rencontré si j’étais restée à la maison sans faire le tour du monde et devenir folle".

Par Marie Merlet