Patrice Laffont détesté par Louis de Funès, il en dévoile la raison

En janvier dernier, Mickaël Dorian a reçu Patrice Laffont dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le comédien a donné son avis sur "Boyard Land", la nouvelle émission de France 2 lancée le 21 décembre dernier. "C'est très beau esthétiquement", disait-il. Et de poursuivre : "Fort Boyard, c'est une émission que les gens attendent l'été dans des conditions très particulières. C'est leur truc d'été. On avait à l'époque prolongé pendant l'hiver. Pendant, cinq, six émissions, ça n'avait pas marché. Et là, à force de tirer sur la corde, même si c'est bien fait, très beau, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'ils aient eue, mais ce n'est que mon avis". Patrice Laffont a aussi fait quelques confidences sur sa situation financière, révélant pourquoi il n'a plus d'argent.

Un tournage mouvementé

Dimanche 16 février, Patrice Laffont était l'invité de Michel Drucker dans "Vivement dimanche". Le comédien est actuellement sur les planches dans le spectacle "Dernier Carton" au côté de Michaël Msihid. Pendant l'émission, il est revenu sur sa carrière au cinéma, plus précisément sur l'année 1964. Après avoir joué dans deux films, Patrice Laffont a obtenu un petit rôle dans le film "Le Gendarme de Saint-Tropez". Michel Drucker a voulu savoir quels souvenirs il gardait de cette expérience. "J'en garde un extraordinaire souvenir de vacances et l'énervement que toute cette bande de jeunes - je n'étais pas seul - avait provoqué dans la production. Parce que nous n'avions qu'une seule idée, c'était d'aller à la plage. Le directeur de la photo nous a dit : 'Surtout, n'allez pas à la plage', car le bronzage au cinéma, c'est vraiment terrible. Deux jours après, on était noir !" a-t-il raconté. Un comportement qui n'a visiblement pas plu à Louis de Funès, comme il l'a précisé. "On leur a quand même cassé trois bagnoles de tournage, le film ne nous intéressait pas trop, tout ce qu'on voulait, c'était déconner. Et Louis de Funès nous détestait ! Je vous le dis franchement, et on lui rendait bien".

Par Non Stop People TV