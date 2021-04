Paul Ritter : l’acteur de Harry Potter est mort à 54 ans

Carnet noir. Le monde du cinéma pleure encore la disparition d’un acteur de renom. Le Britannique Paul Ritter est décédé ce lundi 5 avril 2021 à l’âge de 54 ans. Il était atteint d’une tumeur cérébrale. Son agent a annoncé la terrible nouvelle au Guardian. Il a précisé que Paul Ritter s’est éteint chez lui, entouré de sa famille. "C'est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort de Paul Ritter la nuit dernière. Il est mort paisiblement chez lui, entouré de sa femme Polly et ses fils Frank et Noah. Il avait 54 ans et souffrait d'une tumeur au cerveau. Paul était un acteur exceptionnellement talentueux, qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l'écran avec un talent extraordinaire. Il était intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera énormément", a indiqué l’agent de Paul Ritter.

Paul Ritter jouait Eldred Worple dans Harry Potter

Né en 1966, Paul Ritter a commencé sa carrière de comédien dans les années 1990. Cinéma, télévision… Paul Ritter a joué dans plusieurs séries et longs-métrages à succès comme "Inspecteur Barnaby", "Les Enquêtes de Vera" ou "No Offence". Plus récemment, il a joué dans la série "Chernobyl". Côté cinéma, Paul Ritter a joué dans le sixième volet de la saga "Harry Potter". Il y interprétait Eldred Worple. Ses derniers films datent de 2016. Cette année-là, Paul Ritter a enchaîné les tournages. "Inferno", "Une belle rencontre" et "Golem le tueur de Londres" ont été les derniers longs-métrages dans lesquels Paul Ritter a joué la comédie.

Par Matilde A.