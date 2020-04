Philippe Nahon : L’acteur de "Kaamelott" et "Les rivières pourpres" est mort

Le cinéma Français est en deuil. Ce dimanche 19 avril, l’épouse de Philippe Nahon a révélé que ce dernier est décédé à l’âge de 81 ans d’une "longue maladie, aggravée par une infection au Covid-19". Depuis près de 50 ans, Philippe Nahon faisait partie du septième art français et était connu en tant que second rôle. Après avoir débuté dans "Le Doulos" de Jean-Pierre Melville en 1962, Philippe Nahon a enchaîné les rôles à la télévision, au théâtre et au cinéma, avant d’être repéré par Gaspar Noé en 1991 pour le film "Carne". L’acteur deviendra alors un comédien apprécié d’une nouvelle génération de cinéastes, et jouera notamment dans "La Haine" et "Les rivières pourpres" de Mathieu Kassovitz, ou encore "Un héros très discret" de Jacques Audiard.

Alexandre Astier lui rend hommage

Avec son physique et sa voix imposante, l’acteur avait su s’imposer et avait enchaîné les projets. Il avait également exercé ses talents dans le doublage sur les films "Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau" et "Chasseur de Dragons". Face à la nouvelle de la mort de Philippe Nahon, Alexandre Astier, qui avait donné comme rôle "Goustan le cruel" dans Kaamelott au comédien s’est confié sur Twitter : "J’apprends avec beaucoup de chagrin la disparition de Philippe Nahon. Toutes mes pensées aux siens. Bon sang que c’est triste". La dernière apparition au cinéma de Philippe Nahon était dans "Moi, maman, ma mère et moi" de Christophe Le Masne sorti en 2019.

J’apprends avec beaucoup de chagrin la disparition de Philippe Nahon. Toutes mes pensées aux siens…



Bon sang, que c’est triste…#GoustanLeCruel — Alexandre Astier (@AAstierOff) April 19, 2020

Par Alexia Felix