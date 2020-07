Pierre-François Martin-Laval : ce lien qu’il avait avec le commandant Cousteau

Pierre-François Martin-Laval sait ce qu’est la vie de marin. Le comédien est en effet le fils de Denis Martin-Laval qui fut le médecin de bord de la Calypso, le célèbre bateau du commandant Cousteau. Grâce à son père, il a pu passer des séjours aussi incroyables qu’insolites sur le navire aux côtés du célèbre océanographe et de sa famille. "J’ai le souvenir de quelqu’un de très impressionnant. Il y avait quelque chose comme un rayon tout autour de lui qu’on ne peut pas franchir. Il était immense. Il y avait un côté de Gaulle quand il vous parlait, même quand on était en tête en tête. On jouait à une sorte de loto. Mais quand même ce n’était pas cul et chemise, c’était Cousteau. Je me rappelle de la Bergère, son épouse, Simone, dont j’étais très amoureux, qui était la meilleure amie de mon père et qui me disait : ‘va porter ses valises !’ ", racontait l’ancien Robin des Bois sur Europe 1 en février 2020.

Invité privilégié du bateau La Calypso

Le fait que le commandant Cousteau tourne des films sur ses expéditions a également inspiré Pierre-François Martin-Laval dans son choix de devenir comédien. "C’était incroyable de le voir tourner. Moi qui voulais déjà être comédien. Je voyais des caméras. Je le voyais faire des prises et recommencer…", déclarait-il sur Europe 1. Grâce à lui, Pierre-François Martin-Laval a pu faire la traversée du Golfe du Mexique sur la Calypso. Son père, le médecin Denis Martin-Laval, est également passé derrière la caméra, tout comme le commandant Cousteau (et tout comme son fils bien des années après). Le médecin a en effet participé au film documentaire "Le monde du silence", palme d’or du Festival de Cannes en 1956 et Oscar du meilleur film documentaire en 1957.

Par Non Stop People TV