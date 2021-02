Pierre Niney en colère, il interpelle Emmanuel Macron et Roselyne Bachelot

La crise du coronavirus perdure en France, et la colère du monde de la Culture ne cesse de grandir. Depuis près d’un an, les intermittents du spectacle et autres personnalités publiques font face à de nombreuses restrictives dont notamment les fermetures des cinémas, musées et théâtres. Et face à ce constat, de nombreuses stars françaises ont décidé de réagir, dont notamment Pierre Niney. D’ordinaire très discret, l’acteur de 31 ans a décidé de sortir de sa réserve habituelle pour interpeller directement la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, ainsi qu’Emmanuel Macron. Et c’est sur Twitter que Pierre Niney a fait part de sa colère : "100 jours sans aucun musée, mais avec tous les lieux de cultes [ouverts, NDLR]. 100 jours sans aucun cinéma, mais avec tous les grands magasins. 100 jours sans aucun théâtre, mais avec tous les avions où l’on mange en même temps. 100 jours d’incompréhension".

Les internautes réagissent

Et ce message de Pierre Niney a rapidement fait réagir les internautes. L’ancien pensionnaire de la Comédie-Française a eu droit à de nombreux soutiens de la part des Français, mais également à certaines critiques : "Situation exceptionnelle qui conduit à prendre des décisions exceptionnelles. La situation actuelle ne permet pas de rouvrir largement et oblige à des restrictions. On ne peut pas vivre sans manger (grands magasins), mais on peut se passer d’aller au cinéma quelque temps", a fait savoir un internaute alors qu’un autre a rapidement répliqué : "Donc parce que pour vous le cinéma n’est pas essentiel, ça ne l’est pas pour les gens qui en vivent ? Gardez en mémoire qu’il y a les gérants de cinémas, mais également les gens qui y travaillent, pour qui c’est vital". Il faudra toutefois attendre encore avant de savoir si l’intervention de Pierre Niney portera ses fruits.

