Pierre Niney : L'une de ses célèbres anecdotes en réalité fausse

Enfant, Pierre Niney découvre François Morel au théâtre. Une révélation pour le comédien qui décide alors d’en faire son métier. Des années plus tard, alors qu’il cartonne sur les planches et au cinéma, l’acteur, engagé pour la cause environnementale, explique ainsi dans les médias que c’est suite à sa rencontre et à sa discussion avec François Morel quand il était enfant qu’il a embrassé cette carrière. "C’est un grand souvenir pour moi en tant qu’enfant d’avoir découvert François Morel sur scène au théâtre, j’avais vécu ça comme une révélation", expliquait-il en décembre 2018 dans "Les Enfants de la télé". "Il vous a parlé, c’est ça ?" demandait alors Laurent Ruquier. Ce à quoi Pierre Niney avait répondu de manière plutôt surprenante. "Oui, en fait aujourd’hui je peux casser le mythe, en fait j’ai raconté cette histoire pendant 10 ans donc c’est beaucoup dans les médias", indique l’acteur de "Sauver ou périr".

"Un grand souvenir, il m’a marqué"

"Un jour j’ai croisé François Morel qu’en fait je vois rarement, et qui m’a dit ‘ah cette histoire de quand je t’ai parlé…’ Je dis ‘oui oui au théâtre’ et bien il me dit : ‘ben non ! Ce n’est jamais arrivé et je dis ‘ah bon ?’ et il me dit : ‘tu as sûrement dû confondre avec un autre spectacle’", révèle Pierre Niney. "Donc en fait, j’ai dû mélanger les souvenirs d’enfance, mais par contre Morel au théâtre, ça je sais que c’est un grand souvenir, il m’a marqué", a ajouté le comédien. Avec quel comédien Pierre Niney a parlé enfant et lui a donné envie de devenir acteur ? Le mystère reste entier. En attendant, il est à retrouver ce lundi soir sur TF1 dans "20 ans d’écart" avec Virginie Efira.

Par Non Stop People TV