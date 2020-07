Pierre Niney papa : Nouvelle photo de ses filles dévoilée par sa compagne

C’est en 2017 que Pierre Niney est devenu père pour la première fois lorsque sa compagne Natasha Andrews a donné naissance à leur première fille, Lola. Et en février 2019, la famille s’est agrandie avec une seconde fille prénommée Billie. Lors d’un entretien avec Gala en 2018, Pierre Niney avait fait de rares confidences sur sa paternité : "Devenir parent modifie votre perception des choses. Cela recentre vos priorités. Je pense que, dans tous les cas, j’aurais été secoué par certaines situations du film ("Sauver ou périr" ndlr), mais inconsciemment, ça a dû créer quelque chose en moi d’encore plus fort". Si Pierre Niney est toujours aussi discret, sa compagne Natasha Andrews a décidé de dévoiler plus régulièrement des photos de famille. Ainsi en juin dernier, la jeune femme avait publié sur Instagram un cliché de leur fille aînée agée aujourd’hui de 2 ans et demi, sur lequel la petite Lola était en train de dormir sur le sol.

Les internautes sous le charme

Et ce mardi 6 juillet, Natasha Andrews a récidivé. Très présente sur les réseaux sociaux, la jeune maman s’est emparée de son compte Instagram pour dévoiler une adorable photo des deux petites filles qui ont déjà bien grandi. Sur le cliché, Natasha Andrews apparait en pleine partie de jeux dans le jardin avec Lola aujourd’hui âgée de 2 ans et demi et de Billie qui fête déjà ses 1 an. Une belle occasion de voir que les deux fillettes ont déjà changé. Une nouvelle publication qui a beaucoup ému les internautes : "Magnifique, super photo", "Le bonheur à l’état pur", "Adorable", "Trop belles". De son côté, Pierre Niney préfère faire la promotion de ses projets professionnels. Ainsi fin février, il avait fêté en photo la fin du tournage du très attendu troisième volet des aventures d'OSS 117 avec Jean Dujardin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Natasha Andrews (@natashaandrewshello) le 6 Juil. 2020 à 1 :26 PDT 6 Juil. 2020 à 1 :26 PDT

Par Alexia Felix