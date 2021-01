Pierre Niney : son look dans OSS 117 affole la Toile !

Dans quelques semaines, le prochain volet d'OSS 177 sortira. Ce dernier devait être projeté dans toutes les salles de cinéma à partir du 3 février, mais avec la crise sanitaire de la Covid-19. Le site Gaumont a déclaré que le film réalisé par Nicolas Bedos sortira finalement le 14 avril prochain, si et seulement si, la situation le permet.

Un stress supplémentaire pour le réalisateur qui prend déjà la lourde responsabilité de ce troisième opus. Et pour cause, les deux premiers, qui ont été un véritable succès étaient réalisés par Michel Hazanavicius, qui a quitté l'aventure. " Quand Michel Hazanavicius a quitté l’aventure, Jean a dû faire le deuil d’une longue et brillante collaboration. J’étais dans la confidence, sans que l’idée que je reprenne le flambeau ne nous traverse. Je ne me voyais pas non plus réaliser un film que je n’avais pas écrit. Puis l’idée a germé. L’envie d’accompagner Jean dans la reconquête de son personnage préféré était forte, le pari esthétique très excitant" confiait Nicolas Bedos dans les colonnes de Paris Match.

Un look qui ne passe pas inaperçu

"Oss 117 : Alerte Rouge en Afrique noire" sera l'occasion pour les fans de Pierre Niney de le retrouver sur grand écran. L'un des acteurs français les plus populaires fera équipe avec Jean Dujardin. Il avait annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en octobre dernier : "Si on m’avait dit un jour que je serai un OSS aux côtés d’Hubert Bonisseur De La Bath… Quelle folie. Quelle joie !!".

Et pour faire patienter les fans, Pierre Niney vient de dévoiler une nouvelle photo du film sur son compte Instagram. Et un détail a fait mourir de rire les internautes : le look de l'acteur, et plus précisément sa coupe de cheveux ! Ces derniers se sont vivement moqués de l'acteur en commentaire, qui par chance, est doté de beaucoup d'autodérision ! "Un mélange avec Han Solo”, “Cette coupe, on dirait Cloclo”, “Je rigole déjà”, “La teinture, les fringues, la pose, je suis HS”, “Je sens qu’il va être drôle celui-là”, “Niney en blondasse on adore".

Par J.F.