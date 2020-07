Pierre Palmade : critiqué pour son mariage avec Véronique Sanson, il réagit

Pierre Palmade était invité ce jeudi 30 juillet sur Europe 1 à l'occasion de son nouveau spectacle "Assume bordel !" Ce dernier lui parle énormément puisqu'il est l'illustration de certains moments de sa vie et en même temps, une réponse aux nombreuses critiques acerbes qu'il a pu recevoir dans le passé. Le 4 mai 2019, Pierre Palmade était invité sur le plateau de On n'est pas couché et avait parlé de l'homosexualité. Le comédien avait alors fait part d'une "théorie" bien à lui qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. ""Il y a les homos et les gays. Et je me suis fait deux schémas, j'ai fait une différence. Les gays ce sont les gens qui mangent gay, qui rient gay, qui vivent gay, qui parlent gay […] Et les homos ce sont des gens qui sont homos mais ça n’est pas marqué sur leur front".

Un an après, l'humoriste, faussement accusé de viol, a décidé de se confier sur les propos qu'il a pu tenir, tout en avouant avoir été "maladroit" : "Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un spectacle pour me faire comprendre. J'espère que la communauté gay comprendra que j'ai difficilement vécu mon homosexualité, et qu'eux ont vécu ça peut-être plus facilement. Ce sont deux genres d'homosexualité qui se confrontent".

"on se fou de ma gueule"

Et pour appuyer ses propos, Pierre Palmade récemment accusé de viol se sert d'une expérience passée. En effet, en 1995, le comédien se marie avec Véronique Sanson, alors qu'il n'assume pas encore son homosexualité. Mais ce mariage ne laisse pas une bonne impression, ce qu'il regrette fortement encore aujourd'hui : "Le gagnant de Top chef (David Gallienne, NDLR), quelqu'un qui a épousé une femme, il est très ami avec elle et maintenant il est avec un compagnon. On salue son courage, on salue sa vie. Alors que moi qui étais marié avec Véronique Sanson, et qui a été avec des hommes, on se fout de ma gueule, on ricane, on dit que c'était du chiqué. J'aimerais savoir pourquoi sa vie est courageuse et pas la mienne. Il a de la chance" déclare-t-il non sans regret.

