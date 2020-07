Pierre Richard : qui est sa femme Ceyla Lacerda ?

En juin 2019, Pierre Richard faisait son grand retour sur scène dans la pièce "Petit Eloge de la nuit", sur les planches de La Scala. En pleine promotion, il s'était confié à différents médias sur ce projet, notamment au Parisien. Dans un premier temps, l'acteur de 85 ans avait fait le bilan de sa carrière. "Je n'en reviens pas de tout ce que j'ai pu faire, surtout pour un paresseux comme moi ! Je suis un paresseux qui a travaillé tout le temps. Je cours effectivement, peut-être pour ne pas m'apercevoir de la brièveté d'une vie", disait-il.

Dans ce même entretien, il en avait profité pour évoquer son rapport à la mort. "Ce qui me touche le plus, ce sont les copains qui partent, Mireille Darc, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle... De ma génération, il n'en reste pas beaucoup. Forcément que j'y pense. Mais pas au point d'assombrir ma journée", disait-il. "Ce que je crains, c'est la maladie. Mais la mort... Un peu aussi". Pendant sa carrière, Pierre Richard a été confronté à trois reprises à des rumeurs sur les réseaux sociaux qui avaient annoncé sa mort. "Je commence à être habitué. Au moins, j'ai le privilège de savoir ce qu'on pensait de moi le temps de démentir", confiait-il.

Un deuxième mariage avec...

Pour 2020, Pierre Richard a des projets. En effet, le comédien devrait fait son retour au cinéma dans "L'Angelo dei muri" de Lorenzo Bianchini, "Brutus VS César" de Kherion et "Umami" de Slony Sow. En attendant, ses fans le retrouvent ce lundi 6 juillet sur France 3 dans "Les compères", film sorti au cinéma en 1983 et dans lequel il partage l'affiche aux côtés de Gérard Depardieu. Côté vie privée, Pierre Richard a été marié à Danielle Minazzoli dans les années 60. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Olivier et Christophe.

Depuis 1996, il file le parfait amour avec Ceyla Lacerda, un mannequin brésilien. Mariée à l'acteur, elle est arrivée à Paris en 1988. Elle a défilé "sur les podiums du monde entier" pour de nombreux couturiers de renom, d'Yves Saint Laurent à Chanel en passant par Christian Dior. Elle a depuis lancé sa propre marque "CRLacerda Homewear". "À partir de fils d'une grande qualité, nous créons des plaids confortables, d'élégantes couvertures et de magnifiques ensembles de coussins pour sublimer votre intérieur", précise-t-elle sur son site.

Par Non Stop People TV