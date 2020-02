Polémique Roman Polanski : "J’Accuse" cartonne à l'étranger

"J’Accuse" est LE film français le plus vu à l’international au mois de janvier 2020. Contre toute attente et selon Unifrance, le film tant controversé "a été le premier à franchir le seuil symbolique du million d’entrées hors France cette année". En effet, qu’importe les polémiques associées à son célèbre réalisateur, le long-métrage n’a pas manqué d’attirer les cinéphiles en salles : en dehors de la France, 344 662 places de cinéma ont été vendues dans neuf pays différents. Carton plein pour l’œuvre en Espagne : 179 000 entrées le mois dernier pour le film sur le sol ibérique. Ainsi, rien qu’avec sa diffusion à l’étranger, le film sorti en novembre dernier a permis de réaliser 2 056 312 euros de recette.

Quand controverse et succès se mêlent

Si le succès du film J’Accuse étonne tant, c’est notamment car depuis sa sortie, son réalisateur Roman Polanski est au cœur des polémiques. Reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle dans les années 70, le réalisateur franco-polonais a vu son nom à nouveau sali suite au témoignage de Valentine Monnier. Le 8 novembre dernier, soit quelques jours avant la sortie du film, la photographe française accordait une interview au Parisien. L’occasion pour elle de libérer sa parole après des décennies de silence : "En 1975, j’ai été violée par Roman Polanski. Je n’avais aucun lien avec lui, ni personnel ni professionnel, et le connaissais à peine. Ce fut d’une extrême violence, après une descente de ski, dans son chalet, à Gstaad (Suisse). Il me frappa, me roua de coups jusqu’à ma reddition puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes. Je venais d’avoir 18 ans et ma première relation seulement quelques mois auparavant. Je crus mourir".

Les accusations de la jeune femme ont remis la lumière sur le mari d’Emmanuelle Seigner qui a fait l’objet de nouvelles accusations par d’autres femmes depuis 2010 et qui est d’ailleurs toujours considéré comme un fugitif par Interpol pour n’avoir jamais effectué sa peine de prison aux Etats-Unis. Faut-il dissocier l’œuvre de l’homme ? C’est donc la question que tout le monde se pose alors que Roman Polanski est nommé 12 fois aux César. Face aux critiques liées à ces 12 nominations, le président de l'Académie des César, Alain Terzian a d’ailleurs fini par démissionner après avoir défendu l’œuvre : "Sauf erreur de ma part, 1,5 million de Français sont allés voir son film. Interrogez-les" avait-il déclaré.

La cérémonie des César aurait lieu le 28 février prochain. Reste donc à savoir si Roman Polanski sera salué par ses pairs malgré le scandale…

Par E.S.