Procès Harvey Weinstein : Une ancienne assistante présumée raconte son viol

Harvey Weinstein doit faire face à ces accusatrices. Il y a quelques jours, le procès pour agression et harcèlement sexuel à l’encontre de l’ancien producteur hollywoodien a débuté à New York. Si plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein, ce dernier n’est poursuivi devant un tribunal pénal new-yorkais que pour deux incidents, dont l’un concerne l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi qui affirme avoir été agressée sexuellement en juillet 2006. Ce lundi 27 janvier au tribunal, la jeune femme a livré sa version de cette soirée qui s’est déroulée dans l’appartement d’Harvey Weinstein à Soho, où Harvey Weinstein lui avait demandé de venir. Sur place, le producteur aurait tenté de l’embrasser avant de se mettre à la tripoter : "Je lui répétais : non, non, non. Je le repoussais tout en reculant, je lui ai même dit que j'avais mes règles".

"Il me tenait les poignets"

Malgré ses protestations, Harvey Weinstein la conduit dans une chambre et l’agresse sexuellement en lui imposant un cunnilingus : "Il me tenait les poignets. Je ne sais même pas si quelqu'un m'aurait entendue si j'avais crié. J’ai fermé mon esprit. Je me disais qu’aller voir la police n’était pas une option pour moi”. Quelques jours plus tard, Harvey Weinstein la recontacte après qu’elle ne soit pas venue à une avant-première : "Il a encore insisté… je pensais pouvoir reprendre l'avantage. Je voulais garder de bons rapports avec lui. Je ne pensais pas qu'il recommencerait". À peine arrivée, Mimi Haleyi aurait été violée : "Il devait penser que ça m'excitait. Et moi, j'étais allongée là, comme paralysée, en me répétant que je n'étais ni une pute ni une traînée". Face à la procureure, la jeune femme a fait savoir qu’elle culpabilisait : "Oui. Le premier incident, c'était profondément embarrassant, mais je n'avais rien à me reprocher. Là, c'était différent".

Par Alexia Felix