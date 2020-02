Quentin Tarantino papa, il annonce la naissance de son premier enfant

Du changement dans l'air ! L'un des plus grands réalisateurs américains, Quentin Tarantino, vient d'être papa pour la première fois à l'âge de 56 ans. Il a rencontré la femme qui partage sa vie, en 2009 lors de la promotion de son film "Inglourious Basterds" en Israël, pays d'origine de sa femme. Ce n'est qu'en 2017 que le cinéaste se fiance et son mariage est célébré en novembre 2018 lors d'une cérémonie privée à Los Angeles. Quentin Tarantino et Daniella Pick filent le parfait amour depuis de nombreuses années et leur vie vient tout juste de basculer, pour le meilleur. En effet, Daniella a donné naissance à un petit garçon et il s'agit du tout premier enfant du talentueux réalisateur.

Papa d'un petit garçon

Après avoir consacré sa carrière et sa vie au cinéma, Quentin Tarantino a à présent d'autres projets en tête. Lors de l'émission d'ABC, "News Popcorn with Peter Travers", le cinéaste avait confié en janvier dernier : "Je sens qu’il est temps d’entrer dans le troisième acte de ma vie et de me plonger davantage dans la littérature. Comme jeune père et époux, c'est préférable. Je ne veux pas avoir à emmener ma famille sur un tournage, en Allemagne ou au Sri Lanka ou peu importe. Je préfère rester à la maison et devenir un homme de lettres. Je pense que la réalisation, c’est pour les jeunes. Je sens que le cinéma est en train de changer, et que moi, je fais plutôt partie de la vieille garde.". Quentin Tarantino veut donc se consacrer à son nouveau rôle de père. D'ailleurs, un représentant de Quentin Tarantino a révélé dans un communiqué transmis à TMZ et E! News. "Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d'annoncer la naissance de leur premier enfant". Si peu de détails ont été communiqués, il semblerait que ce jeune garçon soit né à Tel Aviv en Israël, selon le Jerusalem Post.

Par Solène Sab