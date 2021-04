 "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" endeuillé : une actrice du film annonce la reprise du tournage 

C'est un terrible drame qu'a connu l'équipe du tournage du troisième volet de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu". Le vendredi 23 avril, trois machinistes sont décédés et un quatrième a été gravement blessé dans un accident de voiture dans la commune de Pouant au nord de la Vienne. Leur voiture a été percutée de plein fouet par un autre véhicule qui effectuait un dépassement. Les premiers éléments de l'enquête ont dévoilé que le conducteur de la seconde voiture était sous l'emprise de l'alcool comme l'a confirmé une source auprès de l'AFP : "Cet artisan d’une trentaine d’années, domicilié dans la région, devait être mis en examen ce lundi soir à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire pour homicides involontaires avec circonstance aggravante".

"le coeur serré"

Quelques heures après l'annonce de l'accident, l'actrice Frédérique Bel avait fait part de son choc. Sur ses réseaux sociaux, elle avait tenu à rassurer ses fans et a adressé ses pensées aux proches des victimes : "Merci pour vos messages. Oui, je suis vivante et non je ne faisais pas partie de l'accident qui endeuille notre tournage. Mes pensées et mon chagrin pour leur famille."

Ce jeudi 29 avril c'est l'actrice Elodie Fontan qui vient de sortir du silence. Alors que le tournage était interrompu depuis l'accident, elle annonce que ce dernier a pu reprendre. Une reprise compliquée, le "coeur serré" comme elle le confie avec une photo publiée sur Instagram. La jeune femme a pu compter sur le soutien de ses fans qui ont été nombreux à commenter la publication : "Courage et pensées à leurs familles". "Faites le plus beau des films en leur hommage", "Bon courage à tous pour cette reprise", "Sincères condoléances et courage à ceux qui restent et qui doivent avancer malgré la douleur", "Bon courage à toute l'équipe et une pensée pour les familles" a-t-on pu lire.

Par J.F.