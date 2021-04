« Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? » : Frédérique Bel sort du silence après le drame

Le monde du cinéma est endeuillé depuis le vendredi 23 avril. Alors que le troisième volet du film "Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu" était en cours de tournage, trois machinistes âgés de 19, 47 et 49 ans ont trouvé la mort dans un dramatique accident de la route sur la D65, près de Pouant, dans la Vienne. Selon nos confrères de La Nouvelle République, un quatrième technicien et passager serait hospitalisé en urgence absolue au CHU de Poitiers. L’accident se serait produit sur une route dangereuse, la voiture aurait percuté un autre véhicule Selon Jacques Proust, maire de Pouant, au micro de France Bleu : "La première voiture n'a pas touché terre et a volé dans le champ. L'autre voiture a été arrêtée par le poteau téléphonique, deux personnes sont mortes sur le coup. Une personne était incarcérée, il a fallu la sortir de là et on a essayé de faire un massage cardiaque sur une victime mais elle est décédée."

Frédérique Bel rassure ses fans

Suite à ce drame, le tournage du film a été interrompu. A la suite de cela, l’une des actrices emblématiques du film, Frédérique Bel, a tenu à rassurer ses fans et à adresser ses condoléances aux familles sur Instagram : "Merci pour vos messages. Oui, je suis vivante et non je ne faisais pas partie de l'accident qui endeuille notre tournage. Mes pensées et mon chagrin pour leurs familles."

Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu est le troisième volet de la série de films "Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu", et "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu", qui ont connu un grand succès auprès des spectateurs. Le tournage de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu avait été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Le film devrait sortir dans les salles obscures le 13 octobre 2021.

Par Sarah Chelly