Quotidien : pourquoi l'attitude de Maiwenn a choqué les téléspectateurs

Ce mardi, Yann Barthès recevait sur le plateau de Quotidien la réalisatrice Maiwenn. Cette dernière a évidemment été interrogée sur la crise sanitaire et plus précédemment sur la fermeture des salles de cinéma. Un avis déjà partagé il y a quelques mois sur ses réseaux sociaux : "Une salle de cinéma (ou un théâtre) n’est pas un lieu que l’on ouvre ou que l’on ferme comme une boutique. La sortie d’un film se programme au moins quatre semaines à l’avance, mettant en œuvre toute une chaîne de travail générant aussi d’importantes dépenses".

Et ce mardi, la réalisatrice d'ADN est resté sur le même créneau : "J'ai aussi peur pour mon métier mais aussi pour tous le gens qui nous accompagnent (...) c'est surtout de la manière dont ça a été fait qui est très méprisante et humiliante. Déjà, ils ont mis six mois à prononcer le mot culture dans leur allocution".

Mais Maiwenn ne s'arrête pas là. Elle ajoute ensuite : "C'est comme si on n'existait pas : le gouvernement ne nous considère pas. Je pense que le président Macron se fout de la Culture".

"J'en ai marre"

Mais outre son coup de gueule, Maiwenn s'est fait remarquer pour un détail très particulier. En effet, à chaque fois qu'un invité arrive sur le plateau, Yann Barthès, soucieux des gestes barrières propose du gel hydroalcoolique à l'invité. Mais cette dernière l'a refusé. Une première qui a visiblement décontenancé le journaliste. "J'en ai marre", a-t-elle déclaré. “Elle m’envoie bouler avec mon gel, bon ok. Vous êtes la première” ajoute Yann Barthès.

Suite à ce refus, elle a tenté de se justifier : "J’en mets tout le temps alors on a les mains toutes sèches après”. Une attitude qui n'a pas du tout plu aux internautes : "Maïwenn, ou la nana qui se sent "proche du peuple" mais qui ne veut pas mettre du gel hydroalcoolique en plateau car ça "assèche" les mains" ou encore "Maïwenn, avec votre comportement, impossible de crédibiliser le monde des arts et des mesures sanitaires revendiquées" a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux.

Maïwenn, avec votre comportement, impossible de crédibiliser le monde des arts et des mesures sanitaires revendiquées. Vous représentez ce soir ce monde là, en souffrance, et vous leur portez plus tort qu'autre chose #Quotidien #menfousdugel — Chrys2304 (@Chrystellehust1) December 15, 2020

Entre refuser de mettre du gel Hydroalcoolique, la blague Castex-Casse-tête, son discours à côté de la plaque, je crois que le cinéma n’avait pas besoin d’une porte-parole comme Maïwenn ce soir... #Quotidien — David Romieux (@RomieuxDavid) December 15, 2020

Maïwenn, ou la nana qui se sent "proche du peuple" mais qui ne veut pas mettre du gel hydroalcoolique en plateau car ça "assèche" les mains #Quotidien — Laurie (@LaurieMty) December 15, 2020

Par J.F.