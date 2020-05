Ramzy Bedia : que devient l’acteur, ancien acolyte d’Éric Judor ?

Au milieu des années 90, Ramzy Bedia acquiert une jolie notoriété grâce au duo qu’il forme avec Éric Judor. Ensemble, ils présentent des sketchs dans "Les Mots d’Éric et Ramzy" sur M6 et se produisent dans la série devenue culte "H" sur Canal +. Leurs carrières cinématographiques sont lancées après le succès de "La Tour Montparnasse infernale", film qu’ils coécrivent et dans lequel ils jouent. Dans les années 2010, Ramzy Bedia s’essaye à un registre plus dramatique au cinéma. Il joue ainsi dans "Des vents contraires" (2011) de Jalil Lespert, "Vandal "(2013) d’Hélier Cisterne ou encore "Des lendemains qui chantent" (2014) de Nicolas Castro. La comédie n’est jamais loin et l’acteur est apparu dans des films comme "Les Nouvelles Aventures d’Aladin" (2015), "Pattaya" (2016) ou encore "Coexister" (2017). En 2019, Ramzy Bédia est à l’affiche de trois films : "La Lutte des classes" de Michel Leclerc, "Terminal Sud" de Rabah Ameur-Zaïmeche et "Rendez-vous chez les Malawas" de James Huth.

L’acteur est le frère de l’humoriste Melha Bedia

En 2020, après un rôle dans le film de Jeanne Balibar "Merveilles à Montfermeil", le comédien était attendu dans 4 autres films : "Balles Perdues" de Guillaume Pierret, "Forte" de Katia Lewkowicz, "Brutus VS César" de Kheiron et "Hommes au bord de la crise de nerfs" d’Audrey Dana. Mais avec le confinement et la crise sanitaire en France, les sorties de ces films seront certainement décalées. Ces derniers mois, l’acteur avait aussi fait parler de lui en tant que grand frère de Melha Bedia. La jeune femme qui est également actrice et humoriste, est la tête d'affiche du film "Forte" qui n’a pu sortir au cinéma à cause de la pandémie de coronavirus mais qui est à retrouver sur Amazon Prime.

Par Non Stop People TV