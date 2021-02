Raphaël : Mélanie Thierry revient sur leur scène de ménage en live

Pendant le confinement de nombreux artistes se sont mis sur Instagram pour faire des lives et ainsi, rester proches de ses fans. C'est le cas de l'artiste Raphaël. Alors qu'il était en train de faire une vidéo sur son compte Facebook, Mélanie Thierry est arrivée dans la cuisine, une interruption qui n'a pas du tout plu au chanteur qui lui à fait savoir. Face à son agacement, Mélanie Thierry lui balancé : "Bah ouais, mais ce n'est pas une heure... Tu es dans la cuisine, je dois faire à bouffer". Dans les colonnes du magazine Elle, elle s'était confiée sur l'histoire en juin dernier : "Je n'ai pas aimé, c'était très intrusif ! Mais c'était le premier live de mon mari, on était pas au point. J'ai eu l'impression de passer pour la mégère qui gueule sur son mec pour qu'il fasse à manger... mais bon comme on a tous passé notre temps à faire la cuisine".

"Tant mieux si ça fait marrer les gens"

Depuis quelques jours maintenant, Mélanie Thierry est à l'affiche de la nouvelle série "En Thérapie", diffusée Arte. À cette occasion, l'actrice a accepté de se revenir sur cette vidéo devenue virale dans les colonnes des Inrockuptibles. "Tant mieux si ça fait marrer les gens. Pour moi, cela reste une intrusion, même si c’est sympathique et qu’on voit que mon mec est une merveille de douceur. Je suis celle qui peste et qui râle ! Si on en a parlé, c’est parce que les gens se retrouvent comme s’ils étaient chez eux. Dans ces moments où l’on n’a rien à se foutre sous la dent, ça amuse la galerie. Je ne cherche pas absolument à être secrète, mais je dirais que, malgré tout, cela ne regarde personne".

Par J.F.