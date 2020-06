Raphaël : Mélanie Thierry se confie sur leur scène de ménage en plein live

(c) maxppp

Pendant le confinement, Mélanie Thierry a beaucoup fait rire les internautes en offrant en direct lors d’un live une scène de ménage mémorable avec son compagnon Raphaël. Et ce vendredi 5 juin, l’actrice s’est confiée sur ce moment très gênant dans les colonnes du magazine Elle. Non Stop People vous en dit plus.