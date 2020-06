Rassemblement pour Adama Traoré : Leila Bekhti pousse un coup de gueule

La mort de George Floyd aux Etats-Unis aura fait l’effet d’une véritable bombe. Face à la mort de cet homme noir de 46 ans, étouffé par un policier lors de son arrestation, de nombreuses villes des Etats-Unis doivent à présent faire face à des vagues de manifestations et d’émeutes. En France, un rassemblement a eu lieu ce mardi 2 juin à Paris à la demande de la famille d’Adama Traoré, jeune homme décédé en 2016 lors de son arrestation. Rapidement, des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les forces de police. Et alors qu’Hapsatou Sy a accusé la police pour les débordements qui ont eu lieu, l’actrice Leila Bekhti a tenu à réagir sur son compte Instagram. Face aux violences à travers le monde, la jeune femme a poussé un gros coup de gueule : "C’est donc ça "le monde d’après" ? Ce "nouveau monde" qu’on nous annonçait ? Celui que le déconfinement ouvrirait ? Mais dans ce monde d’après, avait-on seulement imaginé qu’un George Floyd pouvait mourir dans ces conditions ?".

"Dans le monde d’après il se passe quoi ?"

Leila Bekhti poursuit : "Après deux mois confinés, tenus loin du monde, nos premiers pas à l’extérieur se heurtent à cette violence insupportable. C’est peut-être ça le monde d’après, mais ça ressemble étrangement au monde d’avant dans lequel le jeune Adama Traoré et tant d’autres ont disparu dans des circonstances similaires. Mais à ces moments-là, je n’ai pas vu. Je réalise que je n’ai probablement pas voulu voir. Cette violence policière qu’on avait fini par banaliser. Mais le monde s’est réveillé sous le genou de l’indicible. Dans le monde d’avant, cet acte abominable serait probablement passé inaperçu. Un de plus. Mais dans le monde d’après, il se passe quoi ? Il se passe que la mort de Georges Floyd et d’Adama Traoré porte un écho d’une puissante ampleur. Alors, c’est peut-être ça le monde d’après, un monde dans lequel on regarde ce qu’il se passe. Oui , c’est sûrement là que la bascule est en train de s’opérer : nous entrons dans un monde dans lequel on choisit de voir et de faire face. On choisit de prendre conscience, de réagir, de changer ENSEMBLE. Hier, nous étions tous réunis pour la justice et n’en déplaise à certains, pas contre la police".

Par Alexia Felix