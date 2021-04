Rayane Bensetti en guerre avec Camille Lellouche après l'affaire de la vidéo ? Un détail en dit long

C'est une publication qui avait rapidement fait le tour de la Toile. Rayane Bensetti a publié - sans aucun doute par erreur - une courte vidéo sur laquelle il fume "un tamien" (du cannabis) chez un ami à lui. Quelques secondes plus tard, il filmait Camille Lellouche assise à ses côtés et l'échange a été surprenant entre les deux. Rayane Bensetti déclare à la caméra "on est en famille", ce qui a vivement fait réagir l'humoriste. "En famille… je te s*ce quand même hein !", avant de s'embrasser on ne peut plus langoureusement. Et évidemment cette vidéo n'est pas passée inaperçue puisque depuis sa participation à l'émission "Danse avec les Stars", les internautes sont intimement persuadés que Rayane Bensetti est en couple avec celle qui était sa danseuse, Denitsa Ikonomova.

une guerre froide ?

Et cette rumeur vient de prendre un peu plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Les internautes les plus enquêteurs ont découvert que la jeune femme avait "unfollow" Rayane Bensetti sur Instagram. Une décision qui laisse à penser que Denitsa Ikonomova ait pu être blessée par la vidéo.

Mais il semblerait qu'elle ne soit pas la seule. En effet, cette histoire de vidéo a visiblement coûté cher à l'acteur puisque la danseuse n'est pas la seule à s'être désabonnée de ses réseaux.

Les internautes ont en effet découvert que Camille Lellouche et Rayane Benstetti ne se suivaient plus mutuellement. Y a-t-il de l'eau dans le gaz ? Aucun des deux ne s'est pour l'instant exprimé sur l'affaire, Rayane Bensetti avait juste posté une story au lendemain de l'affaire dans laquelle il reprenait une chanson d'Akon : "Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m'excuser des choses que j'ai faites et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et de celles dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité".

Par J.F.