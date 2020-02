Rayane Bensetti : le message déchirant pour les deux ans de la mort de son père

Le 8 février 2019, l’acteur Rayane Bensetti perdait son père. "Celui que je considère comme mon pilier, mon garde du corps, mon modèle m’a quitté", écrivait le comédien très touché par ce décès. Son père était atteint de la maladie de Charcot. Il s’agit d’une maladie qui touche les neurones et se développe progressivement. Elle atteint d’abord les membres inférieurs, puis les membres supérieurs, les paralysant peu à peu. L’espérance de vie des patients atteints de la maladie de Charcot est assez courte.

"La mort n'arrête pas l'amour"

A l’époque, Rayane Bensetti était sur le tournage du film Tamara 2 lorsqu’il a appris la maladie de son père. Puis il s’est rendu à son chevet et s’est occupé de lui. "Je joue le rôle d’Omar dans Intouchables, sauf que là c’était pas de la comédie", écrivait-il sur Twitter à l’époque. Deux ans, jour pour jour après le décès de son père, Rayane Bensetti lui a rendu un vibrant hommage toujours sur Twitter. "2 ans ... la mort n’arrête pas l’amour ... Je t’aimais je t’aime et je t’aimerai", a-t-il publié. Malika Ménard, l’ex-Miss France a commenté d’un "Jamais. Grosse pensée". Ses fans ont été nombreux à réagir et à le soutenir. De quoi lui redonner du baume au cœur.

Quelques semaines après le décès de son père, Rayane Bensetti s’était fait tatouer la date du 8 février 2018 en chiffres romains sur son avant-bras. Un tatouage pour garder un souvenir éternel de son père disparu. En 2014, lorsqu’il avait participé à DALS, le comédien avait pu compter sur le soutien inconditionnel de son père qui était même monté sur scène avec lui au moment de la remise du trophée de vainqueur.

2 ans ... la mort n’arrête pas l’amour ...

Je t’aimais je t’aime et je t’aimerais — Rayane Bensetti (@BensettiRayane) February 8, 2020

