Reda Kateb : que devient l’acteur de 42 ans ?

Reda Kateb est issu d’une famille d’artistes. Il est le fils de Malek-Eddine Kateb, comédien algérien et le petit-neveu des écrivains Kateb Yacine et Mustapha Kateb. Si dès ses huit ans, le garçon sait qu’il deviendra comédien, il a connu bien des galères avant de rencontrer le succès. C’est son rôle dans la série "Engrenages" en 2008 dans lequel il campe un chef de gang qui le fait connaître du grand public. L’année suivante, sa performance dans le film "Un prophète" est saluée par la critique et le public. Reda Kateb va alors enchaîner les tournages et les succès aussi bien en France qu’à Hollywood. Pour le cinéma américain, il est en effet un terroriste dans le film de Kathryn Bigelow "Zero Dark Thirty" (2013) ou un chauffeur de taxi dans "Lost River" (2015) de Ryan Gosling. Il casse son image de dur à cuire dans des films comme "Les Garçons et Guillaume, à table !" de Guillaume Gallienne et surtout dans "Hippocrate" de Thomas Lilti. Il y joue le rôle d'Abdel, un jeune interne en médecine. Rôle qui lui permet de décrocher le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2015.

Un comédien césarisé en 2015

En 2019, Reda Kateb est à l’affiche de trois films : "Le Chant du loup" d’Antonin Baudry, "Hors normes" d’Olivier Nakache et Eric Toledano et "Le Déserteur" de Maxime Giroux. L’acteur sera prochainement à retrouver sur petit écran. Il vient de tourner une série pour Arte "En thérapie" réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache. Reda Kateb a joué dans plusieurs séries, d’"Engrenages" (2008) à "Mafiosa" (2010) en passant par "L’Ile au trésor" (2012). Le comédien est très discret sur sa vie privée. Reda Kateb serait en couple et marié à une danseuse italienne du nom d’Alicia. Il est papa d’un petit garçon né en 2015.

Reda Kateb est à retrouver ce dimanche soir sur France 2 dans "Django" au côté de Cécile de France. Il interprète le fameux musicien de jazz manouche Django Reinhardt.

Par Non Stop People TV