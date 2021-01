Rémy Julienne, le cascadeur de légende, est mort du Covid-19 à 90 ans

Le monde du cinéma est à nouveau en deuil. Après les décès des acteurs de Jean-Pierre Bacri et Nathalie Delon, le septième art pleure la disparition de l’un de ses plus grands cascadeurs Rémy Juliette. En réanimation à l’hôpital de Montargis (Loiret) depuis le début du mois, l’homme aux 1 400 films est mort à l’âge de 90 ans, des suites du Covid-19. Né le 17 avril 1930, à Cepoy (Loiret), le grand spécialiste des prouesses automobiles pour le cinéma et la télévision est connu pour avoir doublé les plus grands dont Yves Montand, Alain Delon, ou encore Jean-Paul Belmondo. Passionné de cinéma, mais aussi de moto cross, il remporte le championnat de France en 1957. Il débute sa carrière de cascadeur en doublant Jean Marais sur le tournage de "Fantômas".

Il devient ensuite responsable de l'équipe moto sur "La Grande Vadrouille". Peu à peu, il s’impose comme spécialiste sur les tournages français en enchaînant les productions pour les plus grands réalisateurs comme Henri Verneuil, Jacques Deray ou encore Claude Lelouch et Georges Lautner, qui lui fait superviser les acrobaties de Jean-Paul Belmondo. "Jean-Paul était inarrêtable. Avec lui, c'était toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin. Pour moi, c'était terriblement motivant, mais aussi extrêmement dangereux", a-t-il confié dans les colonnes du Parisien en 2018. En plus de travailler sur la série "Les gendarmes", il tourne dans six "James Bond" avec Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan.

Le drame qui a marqué la carrière de Rémy Juliette

Rémy Juliette connaît un véritable drame sur le tournage de "Taxi 2", en 1999 lorsque le caméraman Alain Dutartre décède tragiquement après avoir été percuté par une voiture. Le cascadeur écope de 18 mois de sursis et d'une grosse amende. Il reproche alors à la production de lui avoir refusé des essais pour la scène qui a mal fini. "Si la mort fait partie du quotidien du cascadeur, elle se doit d'épargner tous les autres. Je ne cesse de penser à Alain Dutartre, qui n'aurait jamais dû mourir ce jour-là", confie-t-il dans ses mémoires.

Rémy Juliette finit par lever le pied en passant la main à ses enfants, eux-mêmes coordinateurs de cascades. Après trois infarctus, deux cancers et "un squelette bousillé", il clôt sa carrière en collaborant sur le film "Da Vinci Code". Avec ses fils, il monte une entreprise et créé des shows mécaniques pour des parcs à thème dont Disney, et notamment celui de Floride.

