Rémy Julienne mort : Jean-Paul Belmondo lui rend un dernier hommage

Le cinéma français vit une triste semaine. Et pour cause, ce lundi 18 janvier, c'est l'acteur Jean-Pierre Bacri qui décédait des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. Très apprécié, il avait fait les beaux jours du cinéma avec des films désormais culte comme "La Baule-Les-Pins", "Didier", "Le goût des autres", ou encore "Le Sens de la fête". Les hommages s'étaient alors multipliés sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi 21 janvier, c'est Nathalie Delon, l'ancienne compagne d'Alain Delon et mère d'Anthony qui décédait également des suites d'un cancer. L'acteur lui a rendu un vibrant hommage par le biais de l'AFP : "Je suis très triste. J'ai de la peine aussi pour mon fils et mes trois petites-filles. C'est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère. Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On s'est mariés en 1964. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne".

"Amitié, confiance et fidélité"

Et ce vendredi 22 janvier, c'est le célèbre cascadeur Rémy Julienne qui s'est éteint à l'âge de 90 ans des suites de la Covid-19. Il avait travaillé sur les plus grands succès du cinéma comme "La Grande Vadrouille", "Les Gendarmes", mais surtout dans six "James Bond".

Son acolyte qu'il a doublé à plusieurs reprises, Jean-Paul Belmondo lui a rendu un bel hommage dans un communiqué transmis à l'AFP : "Comment résumer une si longue route avec Rémy ? Par trois mots : amitié, confiance et fidélité. Amis, nous avons fait ensemble les quatre cents coups. Devant son professionnalisme, son sérieux, sa détermination, mais aussi sa profonde humanité, je lui faisais une totale confiance et suivais à la lettre ses instructions. Fidèle, il l'a toujours été comme moi-même j'ai toujours voulu travailler avec lui. Rémy était un passionné. Il y a encore quelques mois, il multipliait les appels pour me faire part de son dernier projet. Sa passion lui aura permis de nous laisser des moments que le cinéma ne pourrait oublier".

Par J.F.