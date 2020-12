Retour vers le futur : le jour où Michael J. Fox a failli mourir sur le tournage

Il y a 35 ans, le premier volet de "Retour vers le futur" sortait au cinéma. La saga portée par Christopher Lloyd, Michael J. Fox et Lea Thompson est depuis devenue culte. À l’occasion de cet anniversaire, TF1 diffuse ce mardi 8 décembre 2020 le premier volet qui a bien failli coûter la vie à l’interprète de Marty Mc Fly.

Alors que son personnage se retrouve avec un nœud coulant autour du cou, dans le troisième opus de la saga, le réalisateur Robert Zemeckis préfère ne pas laisser de support sous les pieds de l’acteur. Une séquence qui aurait pu très mal se finir pour le comédien qui dès la septième prise a commencé à s’étouffer… avant de perdre connaissance. Plus de peur que de mal pour Michael J. Fox qui s’en est sorti indemne, même si le tournage a été interrompu le temps d’une journée. Par mesure de précaution, les équipes de tournage ont fait un appel à un cascadeur pour la suite du tournage.

Michael J. Fox se confie sur sa maladie de Parkinson

Dans une interview accordée au Guardian, en novembre 2020, le comédien devenu phare grâce à la saga s’est confié sur son état de santé. Atteint de la maladie de Parkinson, depuis 30 ans, il a expliqué que sa "mémoire à court terme est ruinée. "J'ai toujours été bon pour mémoriser et apprendre mes dialogues. Et j'ai connu des situations extrêmement difficiles avec mes derniers petits boulots qui étaient vraiment des rôles avec beaucoup de mots. J'ai vraiment dû lutter pour les faire".

Un trouble qui l’empêche de rejouer dans des séries et films. Pas question pour autant de baisser les bras. À défaut de pouvoir rejouer devant une caméra comme avant, le compagnon de l'actrice Tracy Pollan s’est lancé dans l’écriture de ses mémoires intitulées "No Time Like the Future" : "Mon jeu de guitare n'est plus bon, mes dessins non plus, mes pas de danse n'ont jamais été bons, et mon jeu d'acteur devient trop dur à exercer. Alors j'en viens à l'écriture et heureusement j'adore ça".

Par C.F.