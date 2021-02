Richard Berry accusé de violences conjugales : Marilou Berry fait de lourdes révélations

Cela fait quelques semaines maintenant que Richard Berry se retrouve au coeur d'une terrible polémique. Sa fille, Coline Berry l'accuse d'agressions sexuelles. Rapidement, deux clans se sont formés au sein de la famille Berry et l'une des premières à avoir pris la parole est Marilou Berry. La nièce du réalisateur a rapidement pris la défense de Coline Berry. Défense qu'elle a de nouveau affirmée lors d'une longue interview accordée à Paris Match ce jeudi 18 février. "La seule chose dont je peux témoigner, c'est que depuis sept ans mon oncle déploie une incroyable énergie pour faire passer Coline pour une cinglée. J'ai parlé à Richard au cours d'une réunion familiale. Il était très en colère, très remonté. Il m'a répondu que Coline était folle, que le comportement de cette femme était honteux".

"On ne parle pas d'une gifle"

Mais un peu plus tard, Marilou Berry est revenue sur les accusations de violences conjugales. Quelques jours après l'affaire, Richard Berry était accusé d'avoir été violent à de nombreuses reprises avec ses compagnes. Accusations qu'il avait reconnues auprès du journal "Le Monde".

La fille de Josiane Balasko a étayé ces déclarations avec des révélations encore plus choquantes. Catherine Hiegel aurait subi de terribles violences selon elle : "Richard la frappait, même quand elle était enceinte. Elle a perdu son tympan, eu des points de suture... On ne parle pas d'une gifle". La mère de Coline Berry n'a jamais trouvé le courage de porter plaine "terrifiée" par l'acteur. "Elle n'a plus peur de lui, c'est ce qui importe" conclut ensuite Marilou Berry.

Par J.F.