Richard Berry accusé d'inceste : Coline Berry "prête à le pardonner", elle se confie

Invitée de la matinale d'Europe 1, le mercredi 3 mars 2021, Coline Berry est revenue sur la plainte qu’elle a déposée contre son père Richard Berry pour inceste, viols agressions sexuelles et corruption de mineur. Accompagnée de son avocate Me Karine Shebabo, celle-ci a déclaré : "On a un dossier, on a 8 heures d'auditions devant la brigade des mineurs. On a plus qu'une simple parole". De son côté, la plaignante s’est confiée sur le "paradoxe d'amour et de souffrance" qu’elle vit depuis le début de l’affaire.

"C'est toujours mon père et je l'aime. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses monstrueuses à un moment qu'on est un monstre", a-t-elle expliqué. Avant de déclarer : "La main, je lui ai tendue des dizaines de fois et des dizaines de fois dans le privé. J'espère par le biais du tiers, de l’enquête, d'une autorité, arriver à un moment donné à une paix (...). Je lui ai toujours dit que j'étais prête à lui pardonner". L'ex-épouse de Romain Tordjman a révélé que son père lui a demandé "pardon" : "Là, il nie les faits en bloc, mais ça n'est pas la réalité. Il a du mal à assumer sa responsabilité, se défaussant sur d'autres personnalités".

Richard Berry clame son innocence

De son côté, Richard Berry n’a cessé de clamer son innocence depuis le début de cette affaire. "Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge", a-t-il dit. Selon lui, sa fille aurait eu du mal à accepter que sa compagne tombe enceinte en même temps qu’elle : "Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été ‘abusée’".

Par C.F.