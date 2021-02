Richard Berry accusé d'inceste : Jeane Manson complice ? Fabien Lecoeuvre dit tout (Exclu vidéo)

Avec la sortie du livre de Camille Kouchner baptisé "La familia grande", les langues se délient sur l'inceste. Ainsi, Coline Berry a porté plainte contre son père, l'acteur Richard Berry, qu'elle accuse d'actes incestueux survenus entre ses 8 et 10 ans. Le 3 février dernier, elle a posté un long message sur Instagram pour s'expliquer. "Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit "qui aurait évolué" depuis la grossesse de sa femme actuelle. Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici (...) C'est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue (...) celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires, c'est elle qui a déposé plainte", disait-elle.

Son témoignage fait suite au démenti que Richard Berry a publié sur ses réseaux sociaux. Il précisait que le récit de sa fille "a évolué avec le temps". Et de poursuivre : "Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité. Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses", postait-il.

"Ce n'est pas le genre à mentir"

Si Coline Berry a pu compter sur le soutien de membres de sa famille - notamment de Marilou Berry - Richard Berry a lui aussi été défendu, notamment par son ex-femme Jeane Manson, elle aussi accusée par la victime présumée. "J’ai pris la connaissance de la plainte malheureuse à l’encontre de Richard. Je suis horrifiée par ces propos, car durant le peu de temps que j’ai passé avec elle, à aucun moment, je n’ai eu connaissance de faits à caractère incestueux de la part de Richard. Aujourd’hui je dénonce cette inquisition malsaine. C’est l’affaire d’un père et d’une fille qui n’arrivent pas à se comprendre. Ce n’est pas mon histoire", a-t-elle dit sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8.

Invité dans "Good Morning Week-End" - l'émission présentée par Mickael Dorian sur Non Stop People - Fabien Lecoeuvre a évoqué l'affaire. "C'est terrible. Il y a une justice dite populaire qui passe par les réseaux sociaux et par les livres, qui rassemble un très grand nombre de personnes, chacun a un avis là-dessus à donner alors qu'il s'agit tout simplement d'une histoire familiale qui ne remonte pas à aujourd'hui, ce sont des histoires déjà entre les parents, les deux frères, Richard Berry et son frère", a-t-il dit. Ancien attaché de presse de Jeane Manson - il la connaît depuis 40 ans - le spécialiste de la chanson française a pris sa défense. "Je n'ai aucun doute quand elle certifie qu'elle n'est même pas au courant, que ce n'est pas sa vie et que tout ça est complètement inventé. Je me range sur son opinion, évidemment. Je connais trop cette femme, ce n'est pas le genre à mentir, à dissimuler des choses", a-t-il assuré.

