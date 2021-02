Richard Berry accusé d'inceste : Josiane Balasko réagit à son tour

Le 21 janvier dernier, Coline Berry a déposé une plainte pour "des faits de viols ou d'agressions sexuelles incestueux, et de corruption de mineure", contre son père, l'acteur Richard Berry. Une information révélée par le journal "Le Point" mardi 2 février 2021. Si Richard Berry a nié les faits en évoquant la relation compliquée avec sa fille, cette dernière a témoigné et évoqué les fameux "jeux sexuels" auxquels elle aurait été forcée de participer durant son enfance.



Au lendemain de ce témoignage, Coline Berry, 45 ans, a pu compter sur le soutien de sa cousine Marilou Berry. L'actrice a d'abord republié un post de l'association "Nous Toutes", qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, puis en partageant un cliché de famille en compagnie de sa cousine.

Josiane Balasko sort du silence

La jeune femme s'est ensuite exprimée dans la presse. "Avec mon père (Philippe Berry, le frère de Richard Berry), on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Coline et à ne pas dire qu’elle était folle. Ça fait sept ans que je soutiens Coline dans cette démarche", a-t-elle confié au Parisien. Marilou Berry a ensuite évoqué une conversation avec son oncle Richard Berry, il y a quelques années: "Il m’a dit : 'Coline est folle, c’est n’importe quoi, je ne veux plus jamais voir cette femme.' Je lui ai fait remarquer : je trouve ça très bizarre comme réaction parce que la première réaction à avoir c’est aller lui parler, aller la voir, plutôt que de t’énerver et prendre un avocat".

Et c'est désormais au tour de la maman de Marilou Berry, Josiane Balasko de réagir. Comme sa fille, l'actrice a republié le post de l'association "Nous Toutes", qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec le message "Soutien à Coline Berry" inscrit plusieurs fois. Une prise de parole simple et efficace pour afficher son soutien à sa nièce.



Par E.S.