Richard Berry accusé d'inceste : la justice ouvre une enquête

Avec la sortie du livre de Camille Kouchner, "La familia grande", les langues se délient sur l'inceste. Si de nombreux anonymes ont dénoncé des faits de cet ordre sur les réseaux sociaux, Richard Berry est accusé d'inceste par sa fille Coline, âgée de 45 ans. Cette dernière a porté plainte contre son père pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur, selon des informations dévoilées par Le Point et France Info. Des faits incestueux qui remonteraient du temps où elle était mineure, entre ses 8 et 10 ans. Dans sa plainte, Coline Berry accuse aussi son ancienne belle-mère, la chanteuse américaine Jeane Manson, rapporte France Info. Au moment des faits dénoncés, elle était mariée à Richard Berry, entre 1984 et 1986.

Sur ses réseaux sociaux, Richard Berry a formellement démenti les accusations de sa fille. "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme et pour un père. Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge", a-t-il dit.

Une affaire désormais aux mains de la justice

Coline Berry est née en 1976 de la relation de Richard Berry avec la comédienne Catherine Hiegel. Cette dernière lui a apporté son soutien après son dépôt de plainte pour inceste. BFMTV a appris d'une source proche du dossier qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite des accusations de viol faites par Coline contre son père, Richard Berry. "Les investigations ont été confiées à la brigade des mineurs de la police judiciaire de Paris", ont poursuivi nos confrères.

À ce stade de l'enquête, la victime présumée n'a pas encore été entendue par les enquêteurs. Quant à Jeane Manson, également mise en cause par Coline, elle nie elle aussi les accusations portées à son encontre.

Par Non Stop People TV