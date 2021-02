Richard Berry accusé d’inceste : La mère de Carla Bruni prend sa défense

Le 2 février dernier, nos confrères du Point ont rapporté que Coline Berry, la fille de Richard Berry, accusait son célèbre père d’inceste alors qu’elle était mineure. Rapidement, le comédien français a dénoncé un mensonge : "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille. Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été ‘abusée’. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge". Et alors que Coline Berry a eu droit à de nombreux soutiens, Richard Berry peut compter sur la famille de Carla Bruni.

"Je le défends"

Alors que la femme de Nicolas Sarkozy a rapidement pris parti, la mère de Carla Bruni a tenu à son tour à prendre la défense de Richard Berry : "Je fais partie avec Richard Berry de sa fondation ‘Enfance Majuscule’. Je le défends. Je ne crois pas à cette histoire", a fait savoir Marisa Bruni Tedeschi sur Instagram. Richard Berry est en effet l’un des parrains de l’association de défense des droits de l’enfant : "Il est très attaché à la cause des enfants et à la protection de leurs droits, il porte un regard à ‘hauteur d’enfant’ sur le monde, il est depuis des années le parrain du gala", est-il possible encore de lire sur le site internet d’Enfance Majuscule. Malgré ce soutien, Richard Berry doit faire face à de nombreuses attaques notamment de la part de certains membres de sa famille.

Par Alexia Felix