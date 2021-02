Richard Berry accusé d’inceste : La mère de sa fille la soutient

Coline Berry, fille aînée de Richard Berry, a porté plainte contre son père pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur, selon les informations du "Point" et de Franceinfo. Aujourd’hui âgée de 45 ans, elle accuse Richard Berry de faits incestueux lorsqu’elle était mineure, entre ses 8 et 10 ans. Dans sa plainte, Coline Berry accuse également son ancienne belle-mère, la chanteuse américaine Jeane Manson, rapporte Franceinfo. Elle était mariée avec le comédien au moment des faits dénoncés, entre 1984 et 1986. Coline Berry est née en 1976 de la relation de Richard Berry avec la comédienne Catherine Hiegel qui a lui a apporté son soutien après le dépôt de plainte pour inceste.

Une séparation "dans des conditions très conflictuelles"

Auprès du Point, Catherine Hiegel a assuré : "Je suis aux côtés de ma fille". Richard Berry qui avait 26 ans lorsque sa fille Coline est née, a fermement nié les faits dénoncés dans un long message sur Instagram ce 2 février. Dans ce texte où il dément "sans ambiguïté ces accusations immondes", le comédien a évoqué sa séparation avec la mère de Coline, alors âgée de deux ans, "dans des conditions très conflictuelles". "Je m'occupais de Coline le dimanche, chez mes parents d'abord, puis le week-end avec ma compagne, à l'époque Jeane Manson, et sa fille du même âge", a-t-il écrit. Tout en expliquant que sa fille aînée "a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été ‘abusée'" il y a sept ans, Richard Berry a affirmé : "Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses".

Par Marie Merlet