Richard Berry accusé d'inceste : les détails glaçants de la plainte de sa fille Coline

C'est la terrible affaire qui défraie la chronique ces derniers jours. Mardi 2 février, Coline Berry, la fille de l'acteur Richard Berry, a accusé son père de viols et d'agressions sexuelles incestueux ainsi que de corruption de mineur. Aujourd'hui âgée de 45 ans, Coline Berry a porté plainte selon des informations du Point. Suite à ces révélations, l'acteur a immédiatement réagi pour faire face à son désarroi. Toujours dans les colonnes du Point, Richard Berry s'est défendu : "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père. Il y a quarante-cinq ans naissait ma fille Coline. Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles", a-t-il commencé avant de nier fermement les faits qui lui sont reprochés : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses".

Le journal Le Monde a obtenu un extrait de la plainte déposée par Coline Berry qui décrit des détails glaçants. D'après la plaignante : "Son père l’embrassait sur la bouche avec la langue et la faisait participer à des jeux sexuels avec Jeane Manson", l'ancienne compagne de Richard Berry, qui a également nié ces accusations mercredi 3 février sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Cependant, dans l'extrait de la plainte, des précisions sont apportées : "Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale. Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l’orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus.[…] Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d’apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l’autre enfant et de manière répétée."

D'après la victime présumée, les faits se seraient déroulés alors qu'elle n'était âgée que de 6 à 10 ans. Coline Berry aurait également expliqué : "Il me montrait comment son sexe pouvait bouger. Évidemment, j’étais petite, je me disais : 'Ah, il peut faire bouger son sexe'. Plus tard, j’ai compris que quand un sexe d’homme bouge, c’est qu’il est en érection..." Même si les faits sont prescrits, puisque Coline Berry est âgée de 45 ans, la Brigade de protection des mineurs a été saisie. Une sombre histoire familiale qui vient faire écho à l'affaire Duhamel.

Par Solène Sab