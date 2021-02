Richard Berry accusé d'inceste : L'ex-mari de Coline Berry fait part de ses doutes

C'est un étonnant message qu'a posté Richard Berry sur son compte Instagram ce mardi 2 février. L'acteur a dénoncé les accusations d'inceste de sa fille qui allaient paraître dans la prochaine édition du journal "Le Monde". "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille. Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été "abusée". Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité".

des "doutes monstrueux"

Un message qui a évidemment interpellé les internautes. Coline Berry aurait porté plainte ce 21 janvier auprès du parquet de Paris et dénonce des "faits de viols ou d'agressions sexuelles incestueux et de corruption de mineure". Dans les colonnes du Monde, elle assure également que son père l'embrassait "sur la bouche avec la langue". Des accusations que Richard Berry continue de nier. Mais certains témoignages viennent accabler sa défense. En effet, dans son enquête publiée le 4 février, "Le Monde" a pu rencontrer Mathieu Petit, ancien compagnon de Coline Berry qui a souhaité témoigner pour faire part de ses "doutes monstrueux" sur le comédien.

Par J.F.