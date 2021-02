Richard Berry accusé d'inceste : Marilou Berry affiche son soutien à sa fille Coline

L'acteur Richard Berry vient d'être visé par une plainte pour "attouchements sexuels" déposée par sa fille Coline Berry. Le journal "Le Point" a en effet révélé ce mardi 2 février 2021 que la mère de famille de 45 ans poursuit son père pour viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineur. On note que Coline Berry incrimine également celle qui était sa belle-mère au moment des faits, la chanteuse américaine Jeane Manson.



Immédiatement, Richard Berry a réagi sur Instagram et a fermement condamné les accusations portées par sa fille aînée : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge" a-t-il déclaré.

Richard Berry qui se désole de voir sa fille le poursuivre en justice pour des faits si sordides a également évoqué le fait qu'ils sont brouillés depuis plusieurs années, et que l'affaire Duhamel aurait motivé Coline à porter plainte : "Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été ‘abusée. Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité" explique-t-il.

Coline Berry soutenue par sa cousine Marilou Berry

Epaulée par sa mère, la comédienne Catherine Hiegel, Coline Berry vient aussi de recevoir le soutien de sa cousine, l'actrice Marilou Berry. La comédienne qui est en ce moment à l'affiche de la série "Je te promets" sur TF1 a en effet réagi sur Instagram en republiant un post de l'association "Nous Toutes", qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur lequel on peut lire plusieurs fois : "Soutien à Coline Berry", accompagné du hashtag "Me Too Inceste".

Par E.S.