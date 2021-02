Richard Berry accusé d'inceste : Marilou Berry affirme une nouvelle fois sa position

L'affaire Richard Berry est loin d'être terminée. Depuis quelques jours maintenant, l'acteur est dans la tourmente. Sa fille Coline Berry l'accuse de l'avoir sexuellement agressée alors qu'elle était mineure. Des déclarations qui ont fait l'effet d'une bombe dans le monde du cinéma, mais qui étaient connues depuis longtemps dans le clan Berry. Marilou Berry ne cesse d'ailleurs depuis d'afficher son soutien à sa cousine. Quelques heures après l'éclatement de l'affaire, la jeune femme avait d'ailleurs posté une photo sur son compte Instagram laissant peu de doute sur sa position.

Une position confirmée ensuite lors d'une interview accordée à Paris Match le 18 février dernier. "On s’est disputés. Nous ne nous sommes plus revus. Et Coline a été mise au ban. Mon père et moi étions les seuls à la soutenir. C’était ma cousine la victime et au début, elle a décidé de ne pas porter plainte", rappelait la fille de Josiane Balasko. "Qui suis-je pour ne pas respecter ce choix ?"

"l’essentiel, c’est d’éduquer les gens"

Très impliquée dans le combat féministe, Marilou Berry a une nouvelle fois affirmé lundi sa position dans les colonnes de Libération. Après avoir rappelé l'importance du combat qu'elle mène contre les violences faites aux femmes avec l'association Nous Toutes, elle a ensuite apporté une nouvelle fois son soutien à Coline Berry et en a profité pour s'en prendre à ses détracteurs. "Pour moi, l’essentiel, c’est d’éduquer les gens. Aujourd’hui il y a encore beaucoup de clémence envers les agresseurs sexuels dans notre pays. On doit expliquer les conséquences de la pédophilie, les difficultés rencontrées par les femmes pour obtenir justice, répéter que ce n’est plus possible jusqu’à ce que ça change".

Par J.F.