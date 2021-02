Richard Berry accusé d’inceste : Marilou Berry défend sa cousine Coline Berry

La famille de Richard Berry se divise depuis l’éclatement de l'affaire. L'acteur est accusé par sa fille Coline Berry d'inceste alors qu'elle était mineure. Tandis que sa femme, Pascale Louange, ainsi que sa fille Marie Berry, l'ont défendu, d'autres voix ont apporté leur soutien à Coline Berry comme Josiane Balasko et Marilou Berry. Dans une interview accordée à Paris Match ce jeudi 18 février, la nièce de l'acteur a fait de lourdes révélations au sujet de la violence de son oncle envers Catherine Hiegel, son ancienne compagne et mère de Coline Berry : "Il ne faut pas oublier que Richard la frappait, même quand elle était enceinte. Elle a perdu son tympan, eu des points de suture… On ne parle pas d'une gifle".

Marilou Berry défend le témoignage de sa cousine

Alors que l'avocate de Richard Berry a fait part de ses doutes sur "l'authenticité des souvenirs" de Coline Berry, Marilou Berry a défendu sans faille sa cousine. "La seule chose dont je peux témoigner c'est que depuis sept ans, mon oncle déploie une énergie incroyable pour faire passer Coline pour une folle... C'est une fille brillante, la seule de la famille à avoir suivi des études. Nous étions en admiration devant elle. Elle a un master en philosophie, son professeur cite sa thèse en exemple. Coline n'est pas folle ! On exige des expertises psychiatriques ? Qu'elles aient lieu", a déclaré la comédienne en assurant que le témoignage de Coline Berry a toujours été le même : "J'insiste. Ma cousine n'a ni ajouté ni modifié son témoignage. Tous les mots sont les mêmes. Depuis sept ans".

Par Marie Merlet