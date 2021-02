Richard Berry accusé d'inceste : Marilou Berry fait de nouvelles révélations

C'est une affaire qui bouleverse les Français depuis ce mardi 2 février. Coline Berry, la fille du comédien Richard Berry, a accusé son père d'agressions sexuelles incestueuses. Si les faits semblent prescrits, une plainte a tout de même été déposée ce 25 janvier. La brigade des mineurs a été saisie. Le journal Le Monde a obtenu un extrait de la plainte déposée par Coline Berry qui décrit des détails crus : "Son père l’embrassait sur la bouche avec la langue et la faisait participer à des jeux sexuels avec Jeane Manson", l'ancienne compagne de Richard Berry au moment des faits. D'autres précisions ont également été apportées : "Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale. Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l’orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus..."

Si Richard Berry a immédiatement démenti les faits qui lui sont reprochés sur ses réseaux sociaux, des membres de la famille Berry soutiennent la victime présumée, dont notamment sa cousine, Marilou Berry. La fille de Josiane Balasko a tout d'abord apporté son soutien à Coline Berry en republiant un post de l'association "Nous Toutes", qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, puis en partageant un cliché de famille en compagnie de sa cousine. Suite à ses posts, Marilou Berry a également donné des détails sur l'affaire et a expliqué qu'elle était au courant depuis 2014. La compagne de Romain Rotjman a envoyé un mail à la nouvelle épouse de son père, Pascale, ce qui aurait divisé la famille en deux clans.

Une famille brisée

"Avec mon père (Philippe Berry, le frère de Richard Berry), on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Coline et à ne pas dire qu’elle était folle", a déclaré Marilou Berry. La cousine de la plaignante se serait même disputée avec Richard Berry suite aux révélations de Coline Berry : "Parce qu’il m’a dit : 'Coline est folle, c’est n’importe quoi, je ne veux plus jamais voir cette femme.' Je lui ai fait remarquer : je trouve ça très bizarre comme réaction parce que la première réaction à avoir c’est aller lui parler, aller la voir, plutôt que de t’énerver et prendre un avocat". L'actrice de "Je te Promets" a même confié que les membres de sa famille auraient défendu le coupable présumé : "Avec ma grand-mère, j’en ai parlé, elle ne m’a jamais répondu : 'Ce n’est pas vrai, il n’a jamais fait ça.' Elle et ma tante m’ont toujours dit : 'Quand bien même, c’est pas dramatique non plus. Il ne l’a pas violée. Il faut mettre un mouchoir dessus". Des révélations qui brisent une famille.

Par Solène Sab