Richard Berry accusé d'inceste : Marilou Berry fustige son oncle

La famille Berry ne cesse de se déchirer. Il y a quelques semaines, Coline Berry dévoilait les agressions sexuelles dont elle aurait été victime de la part de son père, Richard Berry. Depuis, deux clans s'affrontent. Marilou Berry, nièce de l'acteur, a rapidement pris position publiquement en faveur de sa cousine. Une position qu'elle confirme une nouvelle fois dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 18 février. La fille de Josiane Balasko a accordé une longue interview au magazine et revient sur l'affaire qui secoue aujourd'hui sa famille.

Elle affirme notamment n'a jamais douté du témoignage de sa cousine : "Pourquoi mentirait-elle? Ma cousine a toujours été malheureuse, alors qu'elle avait tout pour ne pas l'être. C'est une fille brillante, la seule de la famille à avoir suivi des études. Nous étions en admiration devant elle. Elle a un master en philosophie, son professeur cite sa thèse en exemple. Coline n'est pas folle ! On exige des expertises psychiatriques ? Qu'elles aient lieu".

"Tout le monde est mort fâché”

Marilou Berry dénonce ensuite le comportement de Richard Berry. Malgré le fait qu'elle n'ait aucune preuve de sa culpabilité, la défense du réalisateur l'interpelle : "La seule chose dont je peux témoigner c'est que depuis sept ans, mon oncle déploie une énergie incroyable pour faire passer Coline pour une folle". Elle a ensuite assuré que le témoignage de Coline Berry n'a pas changé plusieurs fois, comme l'a soutenu Richard Berry à de nombreuses reprises : "J'insiste. Ma cousine n'a ni ajouté ni modifié son témoignage. Tous les mots sont les mêmes. Depuis sept ans".

Marilou Berry a accepté ensuite de se confier sur sa relation avec Richard Berry avec lequel elle s'est toujours bien entendue, n'hésitant pas à le qualifier de "tonton adoré". Mais suite aux premières déclarations de Coline Berry il y a sept ans maintenant, les relations se seraient tendues. "Nous nous sommes juste retrouvés à l’hôpital avant le décès de ma grand-mère (le 1er décembre 2017, ndlr). Je me suis de nouveau engueulée avec Richard, toujours au sujet de Coline. Mon père aussi. Puis mon grand-père et mon père sont décédés. Et la famille a explosé. Tout le monde est mort fâché”.

Par J.F.