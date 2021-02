Richard Berry accusé d'inceste par Coline Berry : sa femme Pascale Louange est furieuse

Depuis que Camille Kouchner a accusé Olivier Duhamel d’inceste dans son livre "La familia grande", les témoignages et plaintes pour les mêmes faits se multiplient. Après le politologue, c’est Gérard Louvin et son compagnon qui sont confrontés à la plainte pour agressions sexuelles du neveu du producteur. Plus tôt, c’est Richard Berry qui s’est retrouvé dans la tourmente. Au début du mois de février 2021, sa fille Coline Berry a dénoncé le jeux sexuels auxquels l’a soumise son père lorsqu'elle était enfant. Depuis le clan Berry est divisé. D’un côté, Marilou Berry et sa mère Josiane Balasko soutiennent la mère de famille. De l’autre, l’acteur de 70 ans est entouré de ses filles, sa compagne et son ex Jeane Manson qui aurait pris part aux actes dont est accusés le principal intéressé.

Des accusations que Richard Berry ne cesse de nier depuis le début de l’affaire. S’il a admis avoir été violent avec la chanteuse américaine pendant leur relation, il déplore les mensonges de sa fille. Dans sa bataille, le père de famille peut compter sur le soutien de sa compagne Pascale Louange. Cette dernière aurait reçu un email cinglant de sa belle-fille en 2014. Alors que les deux femmes sont enceintes au même moment, Coline Berry écrit à la compagne de son père : "Sais-tu enfin vraiment avec qui tu fais un enfant ? Cet homme 'admirable' ? Un homme qui a battu ma mère (…) et qui a abusé de moi !", dévoile Le Monde.

La compagne de Richarf Berry furieuse contre Coline Berry

Dénonçant "une injustice faite à un seul est une menace faite à tous", Pascale Louange soutient fermement celui qu’elle a épouse en septembre 2016. "Présente à chaque rendez-vous", la compagne de Richard Berry qui "ne mâche pas ses mots" serait "furieuse" et "persuadée que Coline agit pour l'atteindre elle et sa fille, Mila", rapporte Voici ce 12 février 2021. Selon elle, sa belle-fille aurait eu dû mal à vivre sa grossesse. "Il est vrai que la survenance de cet événement, alors que j'étais moi-même enceinte de mon troisième enfant, a ravivé, comme tout événement psychosexuel, les traumatismes que j'avais subis enfant", a expliqué Coline Berry sur Instagram. Cette dernière a été longuement entendue par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs ce jeudi 11 février. Au cours d’une audition qui a duré pas moins de six heures, elle aurait apporté plusieurs éléments démontrant qu'elle aurait bien été victime d’inceste.

Par C.F.