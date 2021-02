Richard Berry accusé d’inceste par sa fille, il répond

La sortie du livre de Camille Kouchner, "La familia grande", dans lequel elle accuse son beau-père Olivier Duhamel d’inceste sur son frère jumeau, en a fait réagir plus d’un. D’abord sur les réseaux sociaux où le hashtag #MeTooInceste a fait son apparition. De nombreux témoignages terrifiants ont été postés par des internautes se disant victimes d’actes incestueux. C’est aussi le cas de la fille de Richard Berry qui a, selon les informations du "Point", porté plainte contre son père, le comédien Richard Berry. Elle accuse Richard Berry de faits incestueux lorsqu’elle était mineure. Coline Berry, aujourd’hui âgée de 45 ans, n’a pas encore réagi. En revanche, sa mère, la comédienne Catherine Hiegel, a affirmé son "soutien" auprès du "Point" : "Je suis aux côtés de ma fille". Alors que les faits apparaissent prescrits, la Brigade de protection des mineurs a été saisie. Coline Berry devrait être entendue "dans les prochains jours", selon nos confrères.

"Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes"

Richard Berry a tenu à s’exprimer, toujours auprès du "Point". "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père. Il y a quarante-cinq ans naissait ma fille Coline. Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles", commence le comédien avant d’assurer : "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille". Selon Richard Berry, Coline Berry aurait déjà évoqué avec son père les faits incestueux dont elle aurait été victime. "Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été ‘abusée’", explique Richard Berry avant de préciser : "Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité". Richard Berry nie les faits qui lui sont reprochés par sa fille Coline : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses".

Par Matilde A.