Richard Berry accusé d’inceste : pourquoi il ne parrainera plus l’association Enfance Majuscule

Accusé d’inceste par sa fille Coline, Richard Berry est dans la tourmente depuis janvier dernier. L’acteur a nié les faits alors que sa fille Coline Berry l’accuse, lui et son ex-épouse Jeane Manson, de "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur". Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs. Jeudi 11 février dernier, Coline Berry a été entendue par la police lors d’une audition qui a duré pas moins de six heures.

À la suite de cette "épreuve douloureuse mais nécessaire", l’avocate de Coline Berry, Karine Shebabo, a pris la parole devant les médias et a déclaré : "Mme Berry Rojtman a pu dénoncer les faits qu’elle a subis, expliquer, détailler. Nous n’étions pas venues les mains vides, mais avec de nombreux éléments […] Maintenant la police va pouvoir faire son travail […] On peut dire que cette épreuve douloureuse mais nécessaire est derrière nous. Il s’agissait pour nous de remettre de l’ordre dans le désordre, de remettre de la loi dans une relation père-fille qui en manquait cruellement."

Richard Berry soutenait Enfance Majuscule depuis 2006

Ces accusations ne sont pas sans conséquence pour Richard Berry. Ce mardi 16 mars 2021, nous apprenons que l’acteur ne parrainera plus l’association Enfance Majuscule, créée par Simone Chalon et présidée désormais par la fille de cette dernière, Patricia Chalon. C'est l'association qui a décidé d'interrompre sa collaboration avec le comédien, "d'un commun accord", précise-t-elle sur son site.

L'acteur était l’un des parrains depuis 2006. Ces dernières années, Richard Berry avait participé à plusieurs galas organisés par l’association avec sa femme Pascale Louange. En 2017, il avait même prononcé un discours émouvant et raconté à quel point cette cause était importante pour lui. "Il y a 11 ans, Simone Chalon m’invitait à la rejoindre dans le combat qu’elle menait pour les enfants. J’ai découvert des hommes et des femmes totalement dévoués, des réalités que je connaissais mal, des drames que je ne supposais pas. La cause me parût urgente, prioritaire, indiscutable. Et aujourd’hui, avec Patricia, je ne l’ai jamais quittée. Toutes les catégories d’individus qui prétendent à des droits ont aussi des devoirs. Seuls les enfants n’ont que des droits. Des droits régulièrement ignorés, niés, bafoués. Face aux enfants nous, nous n’avons que des devoirs", avait déclaré Richard Berry.

Par Matilde A.