Richard Berry accusé d'inceste : Sa fille Joséphine prend sa défense

C'est l'affaire qui défraie la chronique. Après la famille Kouchner/Duhamel, c'est au tour du clan Berry d'être dans la tourmente. Coline Berry a accusé son père, Richard Berry, d'agressions sexuelles et viols incestueux. Elle a déposé plainte le 25 janvier dernier et la brigade des mineurs s'est saisie de l'enquête. Immédiatement après ces accusations, l'acteur s'est exprimé et défendu auprès du Point : "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père. Il y a quarante-cinq ans naissait ma fille Coline. Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi, nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles". Richard Berry a également tenu à démentir fermement les faits qui lui sont reprochés : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses".

"Il ne s'est jamais rien passé"

Après la médiatisation de cette affaire, la famille Berry s'est divisée en deux clans. Si Marilou Berry, la nièce de Richard Berry, défend sa cousine, ce n'est pas le cas de Joséphine Berry, la deuxième fille de l'acteur. Pour elle, sa sœur ment. Ce jeudi 4 février, la cadette de l'acteur, s'est exprimée dans les colonnes du Monde. La jeune femme de 29 ans a tenu à défendre son père : "Il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté" assure-t-elle. Elle a également demandé au journal de ne pas publier son enquête sur son père, puisque pour elle, il s'agit "de choses qui ne regardent personne d'autre que mon père et ma sœur et les gens qui sont impliqués dans la famille". L'enquête est en cours même si les faits semblent être prescrits.

Par Solène Sab