Richard Berry accusé d’inceste : Sa fille Joséphine s’exprime sur la Toile

Rien ne va plus pour Richard Berry. Il y a quelques jours, la fille de l’acteur, Coline Berry, a porté plainte contre son père pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. Agée de 45 ans, Coline Berry a pris la parole le 3 février dernier dans un long message sur Instagram : "Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit "qui aurait évolué" depuis la grossesse de sa femme actuelle. Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici. Ce déni flagrant, cette toute puissance, cette violence émanant de lui et de son entourage sont lourds à porter. C’est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n’a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires, c’est elle qui a déposé plainte". Et alors que Coline Berry a eu droit à de nombreux soutiens, les regards sont aujourd’hui tournés vers Joséphine Berry, la deuxième fille de Richard Berry.

Un jeu de mots en anglais

La demi-soeur de Coline Berry a de son côté pris le parti de son père. Et c’est auprès de nos confrères du Monde que la jeune femme de 29 ans s’est exprimée il y a quelques jours : "Il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Il s’agit de choses qui ne regardent personne d'autre que mon père et ma sœur et les gens qui sont impliqués dans la famille". Et ce dimanche 7 février, la jeune femme a de nouveau pris la parole mais cette fois sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Joséphine Berry a dévoilé un selfie avec une légende éloquente : "Je pensais que les cheveux bleus enlèveraient le blues". Un jeu de mot rédigé en anglais qui en dit long sur l’état d’esprit actuel de la jeune femme.

Par Alexia Felix